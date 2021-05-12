Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla büyülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla büyülüyor

İHA

Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı Dağı ihtişamıyla büyülüyor

İlkbahar mevsiminde Ağrı Dağı’nın zirvesini kaplayan kar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Iğdır ve Ağrı’da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar sonrası Ağrı Dağı’na kar yağdı. ‘Türkiye’nin Çatısı’ olarak nitelendirilen ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek rakımlı noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Baharın gelişiyle birlikte çevresinde ve eteklerinde yeşil alanların hakim olduğu Ağrı Dağı’nın yüksek kesimleri ise beyaz örtüye büründü. Her mevsim ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan Ağrı Dağı güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.
‘Ağrı Dağı 4 mevsim farklı güzelliklerini bizlere aktarıyor’
Iğdır’ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı’nın eteklerine yakın bir konumda bulunan Kırçiçeği köyünde ikamet eden Mehmet Emin Kaya, Ağrı Dağı’nın güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Ağrı Dağı hem Iğdır tarafından hem de Ağrı tarafından çok güzel ihtişama sahiptir. Ağrı Dağı 4 mevsim farklı güzelliklerini bizlere aktarmaya devam ediyor. Ağrı Dağımız tüm doğal güzellikleri ile bir stüdyo ihtişamına sahiptir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Iğdır’da STK'lardan İsrail'e tepki
YEREL HABERLER Iğdır’da STK'lardan İsrail'e tepki
Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde sıkışarak öldü
YEREL HABERLER Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde ...
Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor
Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı
Jandarma anneler gününde şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma anneler gününde şehit annelerini unutmadı
Kaymakam Çiğdem, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Çiğdem, Anneler Günü'nde şehit annelerini ...
‘Metsamor’ tehlikesine karşı çevrimiçi toplantı yapıldı
YEREL HABERLER ‘Metsamor’ tehlikesine karşı çevrimiçi toplantı ...
Iğdır’da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
YEREL HABERLER Iğdır’da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Tuzluca'da Anneler Günü'nde şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Tuzluca'da Anneler Günü'nde şehit aileleri ziyaret ...
Iğdır’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Iğdır’da şimşekler geceyi aydınlattı