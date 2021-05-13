Iğdır’da bayram namazı koronavirüs gölgesinde kılındı

Türkiye’nin en doğusunda yer alan Iğdır’da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını koronavirüs salgınının gölgesinde kıldı.

Iğdırlı vatandaşlar bayram namazı ibadetini koronavirüs salgınının gölgesinde yerine getirdiler. Türkiye’de bayram namazının en erken kılındığı il olan Iğdır’da vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeyi de ihmal etmediler. Kentte başta merkez camii olmak üzere bütün camilerde vatandaşlar bayram namazını pandemi gölgesinde de olsa yerine getirdiler. Namaz sonrası salgın tehdidine karşı tokalaşmadan bayramlaşmaya dikkat eden vatandaşlar daha sonra evlerine gittiler.

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