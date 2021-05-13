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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avusturya’dan geldi, şehit mezarlarını temizleyip kurumuş çiçekleri suladı

İHA

Avusturya’dan geldi, şehit mezarlarını temizleyip kurumuş çiçekleri suladı

Dayısını kaybettiği için Avusturya’dan Türkiye’ye gelen Ahmet Alp isimli vatandaş, izinli olarak mezarlık ziyaretinde bulunurken şehit mezarlarını da tek tek ziyaret edip Fatiha okuduktan sonra çiçekleri suladı.
Yaklaşık bir hafta önce dayısını kaybettiği için Avusturya’nın Viyana kentinden Türkiye’ye izinli olarak gelen ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Iğdır Belediyesi Asri Mezarlığı’nda bulunan dayısının mezarını ziyaret eden Ahmet Alp, şehitlerin mezarlarını görünce önce mezarlarının üzerinde bulunan kurumuş otları temizleyip çiçekleri suladı daha sonra da Fatiha okudu. Şehit ailelerinin henüz mezarlık ziyaretlerinde bulunup bulunmadığından haberinin olmadığını belirten Alp, yaptığı davranışın şehitlere karşı vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

‘Hepimiz bu vatanı onlara borçluyuz’
Aslen Iğdırlı olduğunu ve bundan 10 sene önce Avusturya’nın Viyana kentine taşındıklarını kaydeden Ahmet Alp, şehit mezarlarında kimsenin olmadığını görünce ziyaret edip Fatiha okumak istediğini dile getirdi. Alp, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“İsmim Ahmet Alp, taziyemiz olduğu için Avusturya Viyana’dan geldim. İzin alarak bugün mezarlığa geldik. Şehitlerimizin mezarlarının yanından geçerken ailelerinin gelip gelmediğini bilmediğim için o sırada gelip bir Fatiha okumak istedim. Toprak için vatan için canlarını verdiler. Ben de gelip bir vatandaş olarak görevimi yapıp Fatiha’mı okudum. Hepimiz bu vatanı onlara borçluyuz. Rabbim ailelerine sabır versin. Bugün bayram. Şehitlerimizin annelerinin ellerinden öperim. Rabbim bütün şehitlerimizin mekânlarını cennet eylesin.”

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