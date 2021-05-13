Yücel Artantaş’tan Bayram mesajı

Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Yücel Artantaş, Ramazan bayramı nedeniyle yayınladığı yazılı mesajda birlik beraberlik mesajı verdi.

Artantaş, “Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı, milli ve dini duyguların inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst düzeye çıktığı hoşgörü ortamının yoğun yaşandığı, duygularımızın yüceldiği günlerden olan Ramazan Bayramını idrak etmenin gurur, sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Artantaş, Bu bayramda Ermenilerce işgal edilmiş toprakların işgalden kurtarılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “İnşallah gelecek ramazan bayramında da Dağlık Karabağ tamamen Türk yurdu olur bayramı orada kutlarız” şeklinde konuştu.

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