Vali Sarıibrahim’den şehit Kabalay için taziye mesajı

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Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiyeİran sınır hattında çıkan çatışma sonucu şehit düşen özel hareket polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayınladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiyeİran sınır hattında görevi başında iken bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen özel hareket polisi Veli Kabalay için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.

Türkiyeİran sınır hattında görevli iken BTÖ mensuplarınca şehit edilen kahraman özel hareket polisimiz Veli Kabalay’a Allah’tan rahmet, aziz milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun.”

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