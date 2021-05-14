Iğdır' da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı; ölü ve yaralılar var(1)

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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IĞDIR(DHA) IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.Yaralılar Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma köyde ve ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır

2021-05-14 15:04:47



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