Pompalı tüfekle dehşet saçtı; 3 ölü, 2 yaralı

TUZLUCA (Iğdır), (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde2 kişiyi pompalı tüfekle ateş edip yaralayan Ersin Aydeniz, onları hastaneye götürmeye gelen kişilere de ateş açtı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi. Yavuz Aydeniz (65) telefon görüşmesi yaparken, bilinmeyen nedenle Ersin Aydeniz´in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz Aydeniz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal Aydeniz, olay yerine koştu. Ersin Aydeniz, bu kez de Ünal Aydeniz´e ateş edip yaraladı.
HASTANEYE GÖTÜRMEYE GELENLERİ DE VURDU
Köy korucusu Taner Özayyıldız, Yavuz ve Ünal Aydeniz´i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ayyıldız, bu kez de Taner Özayyıldız (27) ile yanındaki Gaffar Özayyıldız ile Adil Aydeniz´e (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin Aydeniz, araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Özayyıldız´a bir el daha ateş etti.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Özayyıldız´ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil Aydeniz de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Özayyıldız ile Ünal Aydeniz, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.
Jandarma, olayın ardından Ersin Aydeniz´i suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez DHA
2021-05-14 16:16:54
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