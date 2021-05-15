Pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

TUZLUCA (Iğdır), (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde pompalı tüfekle 3 kişi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ersin Aydeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Tuzluca´ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi. Yavuz Aydeniz (65) telefon görüşmesi yaparken, Ersin Aydeniz´in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz Aydeniz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal Aydeniz, olay yerine koştu. Ersin Aydeniz, bu kez de Ünal Aydeniz´e ateş edip yaraladı.
Köy korucusu Taner Özayyıldız, Yavuz ve Ünal Aydeniz´i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ayyıldız, bu kez de Taner Özayyıldız (27) ile yanındaki Gaffar Özayyıldız ile Adil Aydeniz´e (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin Aydeniz, araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Özayyıldız´a bir el daha ateş etti.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Özayyıldız´ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil Aydeniz de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Özayyıldız ile Ünal Aydeniz, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.
Jandarma tarafından suç aleti silahla yakalanan Ersin Aydeniz, sorgusunun ardından bugün Tuzluca Adliyesi'ne sevk edildi. Aydeniz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Tuzluca DHA
2021-05-15 17:01:13
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