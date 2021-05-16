Komşu kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

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Iğdır'da komşusunun pompalı tüfekle saldırması sonucu yaralanan Ü.A.'nın hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde bayramın ikinci günü aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu E.A.'nın evinden aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi ise yaralanmıştı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan yaralılardan Ü.A.'nın da bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan Ü.A.'nın da pompalı tüfek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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