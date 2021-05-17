En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır merkezde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kaya güvercini tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre,

Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kaya güvercini koruma altuna alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yaralı yavru kaya güvercini, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yaralı yavru kaya güvercini besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.