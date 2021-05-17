Iğdır’da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk

Iğdır kent merkezinde 19 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Tüm Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü uygulanan tam kapanma modeli bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Iğdır kent merkezinde de vatandaşların dışarıya çıkmasıyla birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Kent merkezinde insan yoğunluğunun yanı sıra oluşan araç trafiğiyle birlikte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

‘Devlet ve millet olarak artık bu maskeden kurtulmak istiyoruz’

Kapanmanın sona ermesiyle birlikte dolaşmak için dışarı çıktığını belirten Çerkez Akın, “Bugün kapanmadan sonraki ilk gün. Çarşıya geldiğimizde çarşının tıklım tıklım olduğunu gördük. İnşallah bu yoğunluk virüsün yeniden artmasına neden olmaz. İnşallah her şey daha güzel olur ve biz de bu illetten kurtulmuş oluruz. Devlet ve millet olarak artık bu maskeden kurtulmak istiyoruz. Maske ile dolaşmaktan bıktık” dedi.

‘Bu illetten kurtulmak istiyorsak kurallara harfiyen uymalıyız’

Tam kapanma sonrası vatandaşların dışarıya çıkışlarda kademeli bir yol izlemesi ve kurallara riayet etmesi gerektiğine vurgu yapan vatandaşlardan Mustafa Güç, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir senedir sağlık çalışanlarımız bu virüsle mücadele ediyor, biz mücadele ediyoruz. Bu illetten kurtulmak istiyoruz. Tam kapanma sonrası bugün cadde ve sokaklar vatandaşlara açıldı. Vatandaşların çoğu dışarıda. Bu şekilde olmamalı. Kademeli bir şekilde dışarıya çıkışlar sağlanmalı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu illetten kurtulmak istiyorsak kurallara harfiyen uymalıyız.”

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