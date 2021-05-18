Iğdır’da filyasyon ekipleri işyerlerini denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da filyasyon ekipleri işyerlerini denetledi

İHA

Iğdır’da filyasyon ekipleri işyerlerini denetledi

Iğdır Valiliğince koronavirüs salgınına karşı oluşturulan filyasyon ekipleri, tam kapanma sonrası iş yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

29 Nisan Perşembe günü tüm yurtta uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte Iğdır Valiliği tarafından görevlendirilen filyasyon ekipleri, yoğunluğun yaşandığı iş yerlerinde denetimler gerçekleştirerek vatandaşları ve işletme sahiplerini pandemi kurallarına riayet etmeleri noktasında uyardı. Korona virüs salgınının henüz sona ermediğini hatırlatan görevliler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesini istedi. Özellikle Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte çay ocağı işletmelerinin içinde veya önünde masa ve sandalyelerin kurulmaması noktasında da çay ocağı işletmecilerine uyarılar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi ...
Pegasus hava yolları Iğdır seferleri başladı
YEREL HABERLER Pegasus hava yolları Iğdır seferleri başladı
Katliamdan sonra çocuklarıyla vakit geçirip, jandarmayı beklemiş
YEREL HABERLER Katliamdan sonra çocuklarıyla vakit geçirip, ...
Iğdır’da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
YEREL HABERLER Iğdır’da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Yavru kaya güvercini tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yavru kaya güvercini tedavi altına alındı
Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı
YEREL HABERLER Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan ...
Komşu kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Komşu kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Iğdır'daki pompalı saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Iğdır'daki pompalı saldırıda ölenlerin sayısı 4'e ...
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
YEREL HABERLER Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi