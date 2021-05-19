Iğdır’da saatler 19.19’u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu

Iğdır’da saatler 19.19’u gösterdiğinde Gençlik Merkezi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı okundu.

Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kışla Semt Sahası’nda Gençlik Merkezi öncülüğünde genç gönüllülerden ve sporculardan oluşan ekip saatler 19.19’u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Düzenlenen etkinliğe Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’in yanı sıra kurum çalışanları, genç gönüllüler ve sporcular katılım sağladı. İstiklal Marşı’nın okunmasına bazı vatandaşlar ise evlerinin camlarından eşlik etti.

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