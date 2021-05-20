Kumru yavrusu tedavi altına alındı

Iğdır merkezde yuvasından düşen Kumru yavrusu vatandaşlar tarafından koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da yuvadan düşen Kumru yavrusu vatandaşlar tarafından koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan Kumru yavrusu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yuvadan düşen Kumru yavrusu besleme ve bakımı yapılmak üzere koruma altına alındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.