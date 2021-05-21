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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Belediyesi ‘Mahalle Buluşmaları’ devam ediyor

İHA

Iğdır Belediyesi ‘Mahalle Buluşmaları’ devam ediyor

Iğdır Belediyesi tarafından başlatılan ‘Mahalle Buluşmaları’ kapsamında Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Iğdır Belediyesi tarafından ilki Söğütlü Mahallesi’nde yapılan ‘Mahalle Buluşmaları’nın ikincisi Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilen ziyarete katılan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada Karaağaç Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
‘Belediye olarak gereken desteği sağlayacağız’
Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinleyen Hüseyin Engin Sarıibrahim, var olan sorunları not aldırarak bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında da gerekli talimatları verdi. Ayrıca şehir dışına çıkarılması planlanan işletmeler için de gereken bütün imkanların seferber edileceğini kaydeden Sarıibrahim, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Bu buluşmalardaki temel hedefimiz, vatandaşlarımızdan gelen dileklere, isteklere ve taleplere ilişkin var olan genel sorunlar karşısında bizim neler yapabileceğimizi anlatmak. Yaptığımız veya yürüttüğümüz projelerdeki genel durumu size izah etmek için buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Sizlerden gelen sorulara karşı bizim ortaya koyacağımız gayreti anlatmaya çalışacağız burada. Birincisi bu şehrin içerisindeki zahirecileri ve mermercileri bu şehrin içinden kaldıracağız. İçinizde bu esnaflardan olan varsa onlar da hazırlıklarını yapsınlar. İmara uygun yerleri bulup bize başvuruda bulunsunlar. Biz de Belediye olarak gereken desteği sağlayacağız. Bizim de kendi kafamızda kurguladığımız bir yer var ve inşallah onları oraya yerleştireceğiz. Bu şehrin içerisinde mermer atölyesi, buğday dükkanı gibi toz çıkaracak işletmeleri şehrin dışına çıkaracağız. Bu mahallenin benim bildiğim en önemli problemi birincisi imar ikincisi ise imara bağlı olarak yaşanan kanalizasyon problemi. Bunları halledeceğiz. Endüstri Meslek Lisesi’nin karşısında da 8 dönüm üzerinde 24 derslikli bir okulu ilimize kazandırmayı planlıyoruz.”

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