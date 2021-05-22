Iğdır’da tam kapanma sonrası ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tam zamanlı kapanma sonrası ilk kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Iğdır kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Tüm Türkiye’de uygulamaya sokulan tam zamanlı kapanma sonrası bugün ilk hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulanmaya başlandı. Yasakların başlamasıyla birlikte Iğdırlı vatandaşlar kısıtlamalara uyarak evlerinde kalmayı tercih ettiler.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar dışında neredeyse kimsenin dışarıya çıkmadığı hafta sonu yasaklarında cadde ve sokaklar ise boş kaldı. Kent merkezinde görevli polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yatığı kontrollerle denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.