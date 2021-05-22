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Iğdır’da yaralı halde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı

İHA

Iğdır’da yaralı halde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı

Iğdır’ın Aralık ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere teslim alındı.
Iğdır’ın Aralık ilçesinde yaşayan Mehdi Adlin isimli bir vatandaş ilçe kırsalında bitkin halde bir yavru tilki buldu. Adlin’in olayı Iğdır Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler yavru tilkiyi teslim aldı. Tedavisi yapılmak üzere teslim alınan yavru tilki daha sonra Iğdır Belediyesi’ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yapılan ilk kontroller sonrası yavru tilkinin ayaklarında felç olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde yaraların ve yoğun parazitlerin bulunduğu tespit edildi. Yavru tilki yapılan muayene sonrası koruma altına alındı.

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