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Iğdır-Nahçıvan Karayolu, Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapandı (3) Yeniden

DHA

Iğdır-Nahçıvan Karayolu, Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapandı (3) Yeniden


Sayın yazıişleri müdürleri
'Ağrı Dağı´ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu' başlıklı haber ve 'BAŞKAN GÜZELKAYA: IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU KAPANDI' ara başlıklı ek haberi, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA
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YENİDENÖzkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR ve çevresinde sağanak yağışın ardından Ağrı Dağı'ndan sel sularıyla birlikte gelen çamur ve kaya parçaları nedeniyle Iğdır-Nahçıvan Karayolu ulaşıma kapandı. Birçok araç karayolunu kaplayan sel sularına saplanırken, İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır´da saat 21.00 sıralarında sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ile ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkisinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kaya parçaları Iğdır ile Nahçivan arasında ulaşımın sağlandığı karayoluna aktı. Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşların ihbarı ile bölgeye İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapanan yolun temizlenrmesi için çalışma başlatıldı. 
BAŞKAN GÜZELKAYA: BÜYÜK AFET YAŞADIK
Iğdır´ın Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, sel nedeniyle ulaşıma  kapanan uluslararası Iğdır-Nahçivan karayolunda birçok aracın çamura saplandığı, can kaybı ya da yaralanma olmaması ile teselli bulduklarını ifade etti. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştuğunu kaydeden Başkan Güzelkaya, "Saat 21.00 sıralarında yoğun bir yağışın ardından oluşan afet, Türkiye´nin çatısı olan Ağrı Dağından geldi. Karayolu çamur ve kaya parçaları ile kapandı. Allah beterinden korusun. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. İlçemiz ve bazı köylerde maddi hasar oluştu. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştu. Devletimiz büyüktür. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur ve kayalar nedeniyle kapanan yol saat 02.00 gibi açılır" diye konuştu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN
2021-05-24 01:45:24

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