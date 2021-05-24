

VALİDEN BÖLGEDE İNCELEME

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, selin hasara neden olduğu uluslararası kara yolu, Aralık ilçesi girişindeki bodrumu ve bahçesi sular altında kalan Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile tarım arazilerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Sarıibrahim, "Dün Ağrı Dağı bölgesine yağan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ile birlikte Karakoyunlu ilçesinde hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına çatıların uçmasına neden oldu. Her iki afetle ilgili hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmış vaziyette. Önemli olan burada can kaybının ortaya çıkmaması. Devletimiz bütün kurumları ile vatandaşımızın yanındadır" diye konuştu.

Selin vurduğu Aralık'ta 80 dönüm ekili arazisinin sular altında kaldığını belirten çiftçi Sinan Nedret (42) ise "Ağrı Dağı'ndan bir felaket geldi. Canımızı zor kurtardık. Öyle araziler var ki 5 metre su altında. Ekinlerimiz, bitkilerimiz hepsi su altında kaldı. Yardım bekliyoruz, perişan olduk" dedi.Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-05-24 16:36:58



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