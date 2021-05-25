Iğdır'da 15 dakikalık sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak kent merkezini göle çevirdi.

Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara, saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Biriken su nedeniyle hem yayalar, hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-05-25 17:05:03



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