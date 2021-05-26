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Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Erdoğan ve Bakan Soylu'ya destek verdiler

DHA

Tekeli Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Erdoğan ve Bakan Soylu'ya destek verdiler


Özkan AYDIN/ TUZLUCA (Iğdır), (DHA)- IĞDIR'ın Tuzluca  Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, "Son dönemlerde hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üçere İçişleri Bakanımıza yönelik uluslararası bir operasyonun parçası olan iftira kampanyaları ile yüz yüzeyiz" diyerek, Tekeli Dağı'nın zirvesine farkındalık tırmanışı düzenledi. Başkan Türkan, zirveye Türk bayrağı dikip, pankart açtı.
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, bugün sabah saatlerinde beraberinde bir grupla birlikte ilçe sınırlarındaki deniz seviyesinden 2 bin 554 metre yükseklikteki Tekeli Dağı'nın zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 2 saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşan başkan ve beraberindekiler yanlarında taşıdıkları ve üzerinde, 'Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve İçişleri Bakanımızın yanındayız. Hep destek tam destek' yazılı pankartı açtılar.
Başkan Türkan yanında getirdiği Türk bayrağını da zirveye asarak şunları söyledi:
"Bugünkü bir farkındalık tırmanışıydı. Son dönemlerde hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımıza yönelik uluslararası bir operasyonun parçası olan iftira kampanyaları ile yüz yüzeyiz. Türkiye'miz muhatap ediliyor. Hedef Türkiye, hedef Cumhurbaşkanımız, hedef Türkiye Cumhuriyeti ve ön planda tutulmaya çalışılıyor İçişleri Bakanımız. Bu uluslararası operasyonunun iftira kampanyası, karalama kampanyasına dikkat çekmek amacıyla burada 2 bin 554 rakımlı dünyanın yekpare kaya kütlesi olan Tekeli Dağı'na arkadaşlarımızla birlikte bir tırmanış gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımızın sonuna kadar ardında olduğumuza dair Iğdır, Tuzluca ve bölge insanı olarak onlara inandığımızı ve desteklediğimizi bu tür iftira kampanyalarının farkında olduğumuzu belirtmek amacı ile bu farkındalık tırmanışını gerçekleştirdik."
Başkan Türkan daha sonra tırmandıkları zirvenin etrafına yapan hayat için ekmek bıraktı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-05-26 14:00:41

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