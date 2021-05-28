Sokak köpeği, her gün kısıtlama saatinde uygulama yapan polislerin yanına geliyor

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da bir sokak köpeği, hafta içi her gün saat 21.00'den sonra Belediye Meydanı´nda uygulama yapan polis ekiplerinin yanına geliyor. Polisler kendilerini yalnız bırakmayan sokak köpeğine yakın ilgi gösterip, yiyecek veriyor.
Belediye Meydanı´nda koronavirüs nedeniyle hafta için her gün saat 21.00´den sonra uygulama yapan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor. Bölgedeki bir sokak köpeği, her gün uygulama yapan polislerin yanına geliyor. Polisler, sevgi gösterdikleri sokak köpeğine yiyecek vererek besliyor.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-05-28 13:01:00
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