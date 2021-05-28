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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce’den örnek davranış

İHA

Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce’den örnek davranış

Cuma namazını kılmak için camiye gelen engelli vatandaş içeri girmekte zorlanınca yardımına koşan Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin davranışı takdir topladı.
Geçtiğimiz gün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırına çekilen güvenlik duvarında nöbet bekleyen özel hareket polislerine PKK’lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda Özel Hareket Polisi Veli Kabalay şehit olmuştu. Bugün Iğdır Ulu Camii’nde şehit Kabalay için Cuma namazı öncesi Mevlit ve hatim duası programı düzenlendi. O esnada Cuma namazını kılmak için camiye gelen engelli bir vatandaş camiye girmekte zorlanınca, yardımına Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve polis memurları koştu. Emniyet Müdürü Göllüce ile jandarma ve polislerin desteği sayesinde engelli vatandaş cami içerisine götürülürken Hüseyin Göllüce ise o anda vatandaşın ayakkabılarını kendisi taşıdı. Göllüce’nin bu örnek davranışı orada bulunan vatandaşların takdirini toplarken cami çıkışında da engelli vatandaşı unutmayan Hüseyin Göllüce, vatandaşın engelli aracına bindirilmesinde de polis ve jandarma ekiplerine yardım etti. Müdür Göllüce, engelli vatandaşa meyve suyu ve kek ikramında bulunurken engelli aracına bindirilen vatandaş ise daha sonra evine gitmek üzere aracıyla alandan uzaklaştı.

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