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TADDEF: “28 Mayıs toprağın “Can” vatanın Azerbaycan oluşudur”

İHA

TADDEF: “28 Mayıs toprağın “Can” vatanın Azerbaycan oluşudur”

Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonuna (TADDEF) bağlı Dernekler adına Genel Sekreter Mehmet Azeritürk, Azerbaycan Cumhuriyetinin 103. Kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 
28 Mayıs’ın sıradan bir bağımsızlık günü olmadığı vurgulanan bildiride, 28 Mayıs; toprağın Can, vatanın Azerbaycan olduğunun da ilanıdır denildi.
TADDEF ve bağlı dernekler adına Genel Sekreter Mehmet GıyasAzeritürk imzası ile yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi:
Türk Dünyasının ilk Demokratik Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyetinin 103. Yılı başta Azerbaycan Halkı olmak üzere tüm Türk Dünyasına Kutlu olsun. 28 Mayıs sıradan bir devletin kuruluşu değildir. Sadece bir bağımsızlık ilanı da değildir.  28 Mayıs 1918 günü Mehmet Emin Resulzade şöyle diyordu: Biz bu gün sadece bağımsızlığımızı ilan etmedik. Aynı zamanda Azerbaycan adını da kazandık. Bu sözlerle,  bir devlet doğarken birde ülke doğmuş oluyordu. Bu gerçekle, 28 Mayıs sadece Milletin bağımsızlık ilanı değil aynı zamanda toprağın “CAN”, vatanın Azerbaycan oluşunun dünyaya ilanı olarak tarihe geçti. Azerbaycan Halkı 70 yıl süren Sovyet Emperyalizminden de, 30 yıl süren Ermeni İşgalinden de, 28 Mayıs ruhu ile kurtuldu. 28 Mayıs bu bakımdan bir halkın Millet olma sevdası, bir toprağın vatan olma gerçeğidir. Bu gün hür dünyanın şerefli bir üyesi olan Azerbaycan 44 gün süren çetin vatan muharebesi sonucunda 1918 ruhunu yeniden canlandırarak üç renkli Ay Yıldızlı al bayrağını Azerbaycan’ın her karış toprağına dikmenin onurunu yaşamaktadır. Bu kutlu gün 103 yıllık bir sevdanın aşk ile bütünleşmesi ve sonsuzluğa doğru kanat açmasıdır. Bu duyguları bizlere yaşatan, başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere, Cumhuriyetin aziz kurucularına, Sovyet Emperyalizmine karşı özgürlük meşalesini ateşleyen Ebulfez Elçibey ve bağımsızlık savaşçılarına, Azerbaycan’ı hür dünyanın üyesi olmak için devlet aklını kullanan inkişafın mimarı Umum Milli Lider Haydar Aliyev’e Allahtan rahmet diliyoruz. 103 yıl sonra ilk defa kaybedilmiş toprakların vatana katılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e ve canlarını ortaya koyarak, bedenlerinin yarısını vatana veren değerli gazilerimize, cephede savaşan asker sivil tüm vatan evlatlarına, tüm kalbimizle teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyoruz.
Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimiz;  Vatan size minnettardır. Bu vatan sizin kanlarınız üzerinde sonsuza kadar yaşayacak, bu bayrak sizin üzerinizde sonsuza kadar dalgalanacaktır. Uğruna can verdiğiniz topraklarda rahat uyuyun. Biz; Her zaman Azerbaycanlı olmak ile fahr ettik, sonsuza kadar da edeceğiz.
Biliyoruz ki; Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Bayramın bir daha kutlu olsun Azerbaycan” denildi.

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