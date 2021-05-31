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Iğdırlı Levent'in Fransa hayali Glina Nehri'nde son buldu

DHA

Iğdırlı Levent'in Fransa hayali Glina Nehri'nde son buldu


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'´da yaşayan Levent Öden (26), 18 Mayıs'ta Fransa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışırken girdiği Glina Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Öden'in ailesi Levent'in ölü ya da diri bulunup kendilerine teslim edilmesini istedi.
Merkeze bağlı Özdemir köyünde oturan İpek ve Hasan Öden çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Levent Öden, 18 Mayıs günü 4 arkadaşı ile birlikte Fransa'ya gitmek için uçakla İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitti. Geceyi burada geçiren Öden ve arkadaşları, bir gün sonra akşam kaçak yollarla Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e sınırı olan Glina Nehri'ni yüzerek karşıya geçmek istedi. Yüzme bilmeyen Levent Öden, akıntıya kapılıp, kayboldu. Olaydan bir gün sonra Levent Öden'in arkadaşları ailesini arayarak durumu anlattı.
'ARTIK BU ACIYA DAYANAMIYORUM'
Çaresizlik içinde oğlundan gelecek haberi beklediklerini söyleyen Hasan Öden, "Oğlum 18 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılmış. Bir gün sonra da arkadaşları bizi arayarak Levent'in suda boğulduğunu ve öldüğünü söylediler. Ama biz buna inanmıyoruz. O günden itibaren bir haber alamadık. Fransa'da çalışan 2 kardeşim oğlumun kaybolduğu nehirde arama yapmışlar ama onlar da bulamamışlar. Yetkililerden rica ediyorum oğlumu ölü ya da diri bulup bize teslim etsinler. Artık bu acıya dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.
'ÖYLE BİR YOL DENEYECEĞİNİ BİLMİYORDUK'
Oğlu kaybolduktan sonra gecesinin gündüzüne karıştığını belirten gözü yaşlı İpek Öden, "Fransa'ya gitmek istiyordu ama böyle bir yol deneyeceğini bilmiyorduk. Bilsek göndermezdik. Gözüm hep kapıda gelecekmiş gibi bir his var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yetkililerden tek isteğim oğlumun ölü ya da diri bulunup bize teslim edilmesi" dedi.
Ağabeyi Emin Öden de anne ve babası ile zor günler geçirdiklerini belirterek, kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-05-31 11:10:42

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