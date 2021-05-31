UMKE ekibine teşekkür belgesi

Şiddetli yağış Ataşehir'de yolda çökmeye neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da Temel Modül Eğitimi kapsamında enkaz, triyaj, stres ile başa çıkma, ekip çalışması konularında uygulamalı çalışma gerçekleştirdi.

Iğdır’da düzenlenen Temel Modül Eğitim çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün katılımcılara belge verdi.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır (UMKE) personellerimiz 2527 Mayıs tarihlerinde düzenlenen temel modül eğitimi kapsamında enkaz, triyaj, stres ile başa çıkma, ekip çalışması gibi konularda uygulama çalışmaları gerçekleştirdi. Uygulama çalışma sahasını ziyaret eden İl sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün, Kurum Başkanları ve beraberindeki yöneticiler tarafından katılımcılara belge verildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.