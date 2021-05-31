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Iğdır’da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

İHA

Iğdır’da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak yatan kişiler için başlatılan kitap bağış kampanyası Iğdır’da Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirildi.
Iğdır’da, Adalet Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 15 gün sürecek olan kitap bağış kampanyası programı düzenlendi. Düzenlenen kampanya ile Ceza İnfaz Kurumları’nda hükümlü yada tutuklu olarak yatan kişilerin daha çok kitaba ulaşması ve bu kitapları okuması amaçlanıyor. Bu çerçevede Iğdır Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener’in yanı sıra çok sayıda protokol üyeleri katıldı.
‘Iğdır Ceza İnfaz Kurumumuzu Iğdır'ımızın önemli kütüphanelerinden biri haline getireceğiz’
Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya hakkında konuşan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Ceza İnfaz Kurumlarına Yapılacak kitap bağışlarının en az ilk ve ortaokullara yapılan bağışlar kadar önemli olduğunu söyledi. Ener, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül'ün tüm Türkiye genelinde Ceza İnfaz kurumlarında okuma oranlarını arttırmak, Ceza İnfaz kurumlarının kütüphanelerini zenginleştirmek ve cezaevlerinin ıslah görevini kütüphaneler aracılığıyla daha etkin hale getirmek amacıyla düzenlenen kitap bağış kampanyamıza hoş geldiniz. Devletine ve milletine zarar gelmeyeceği ön kabulü ile başlatılan bu kampanya, Ceza İnfaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların cezaevlerindeki atıl süreyi ıslah için daha verimli ve daha uygun hale getirilebilmesini amaçlamaktadır. Ceza İnfaz kurumlarına yapacağınız kitap bağışları en az bir ilkokula veya bir ortaokula yapılan bağışlar kadar önemlidir. Çünkü toplum içerisinde suça karışmış insanların tekrar suça karışmasının önlenmesi ve topluma faydalı hale gelmesinin yegane kurumu ceza infaz kurumlarıdır. Ben sayın Valimize ve tüm katılımcılara bu güzel kampanyaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Iğdır Ceza İnfaz Kurumumuzu Iğdır'ımızın önemli kütüphanelerinden biri haline getireceğiz Böylece vatandaşlarımıza ıslah olma şansını ve kendilerini geliştirme şansını Ceza İnfaz kurumlarında geçirdikleri süre içerisinde sağlayacağız. Şu anda yapacağınız bağışlarınız için de tüm kurum müdürlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”
Kampanyaya ilk bağışı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptı. Ardından diğer kurum müdürleri kampanyaya kitap desteklerinde bulundu.

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