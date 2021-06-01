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Kendi yaptıkları zımpara makinesiyle okulun sıra ve masalarını yenilediler

DHA

Kendi yaptıkları zımpara makinesiyle okulun sıra ve masalarını yenilediler


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, okuldaki atıl malzemelerle zımpara makinesi yaparak, yıpranan sıra ve masaları yenileyip, vernikledi.
Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okuldaki atıl malzemelerden zımpara makinesi yaptı. Metal işleri atölyesinde hazırlanan zımpara makinesini bahçeye kuran öğretmenler, 670 öğrencisi bulunan okulun yıpranan sıra ve masalarını yenileyerek, vernikledi. 
Zımpara makinesini ve yapılan çalışmayı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğretmenleri tebrik ederek, "Okul müdürü ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu sayede bütün okullarımızın eskimiş sıraları zımparalandıktan sonra verniklenerek eğitime kazandırılacak" dedi. 
Okul müdürü Necdet Özer de öğretmenler ve 2 personel ile metal işleri atölyesinde zımpara makinesinin yapıldığını belirterek, "Zımpara makinesiyle eskimiş, kullanılmaz hale gelen okul sıraları sökülmeden, makineyle zımpara işlemi yapılıyor ardından vernikliyorlar. Eski sıraların çalışma sonrası yeni sıra olarak dönüşümü sağlanıyor. Seyyar olarak yapılan zımpara makinesiyle ilimizdeki okulların sıraları yenilerek öğrencilere hazır hale getirilecek" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-06-01 09:25:58

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