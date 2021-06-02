Minik kaplumbağa doğaya bırakıldı

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Iğdır merkez yol kenarında duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan minik kaplumbağa bakıma alındı.

Iğdır merkez yol kenarında Kafkas Sepil isimli duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan minik kaplumbağa koruma altına alındı. Haber verilmesi üzerine minik kaplumbağa ekipler tarafından alınarak gerekli bakımları yapıldı. Yol kenarından alınan minik kaplumbağa, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

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