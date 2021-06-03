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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

İHA

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

Iğdır’da görev yapan basın mensupları kurdukları “Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti” çatısı altında bir araya geldi.
Iğdır Merkez ve İlçelerde görev yapan basın mensupları, “Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti” çatısı altında kuruluş dilekçesini Iğdır Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etti.
Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kurucular Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıllardır sıkıntı çeken ve kangren olan sorunlar karşısında çaresiz kalan basın mensupları bu cemiyeti kurma kararı almıştır. Özellikle sahada çalışan ve mesleklerine devam eden basın mensupları yaşadıkları sorunlar karşısında çaresiz kalmıştır. Kentte kangren olmuş mesleki sorunların aşılması, sıkıntıların giderilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla yapılan toplantı sonrası “Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti” (IÇGC) kurulmuştur. Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, kentte görev yapan basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması, yaşanan sorunların çözülmesi noktasında büyük çaba harcayacaktır. Iğdır’da yaşanan sorunların gündeme gelmesi için bütün arkadaşlarımızla omuz omuza vererek daha iyi bir noktaya taşıyacağımızdan eminiz. Önceliğimiz Iğdır’ın sorunları başta olmak üzere, kentte kangren olmuş basın çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmektir. Amacımız, basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranları bir arada toplamak, gazetecilerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumakgeliştirmek, aralarındaki dayanışmayı artırmak, mesleği temsil etmekgeliştirmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde tedbirler almak ve faaliyette bulunmaktır. Kamuoyunun Bilgisine Saygılarımızla. Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kurucular Kurulu" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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