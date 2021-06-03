Doğu Anadolu’nun Çukurova’sında kiraz hasadı başladı Kiraz bahçeleri havadan görüntülendi

Doğu Anadolu’nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da kiraz hasadına başlandı. Kirazın kilogramı 15 ila 20 liradan alıcı bulurken, hava şartlarından dolayı rekoltenin düştüğü belirtildi.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Doğu Anadolu’nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da kiraz hasadının önceki yıla göre veriminin az olması çiftçinin yüzünü güldürmedi. Hava şartlarından dolayı rekoltenin düştüğünü belirten çiftçiler Napolyon hasadına başladılar. Pandemi dolayısıyla okula gidemeyen gençler ise kiraz bahçelerinde çalışarak günlük harçlıklarını çıkartıyorlar.

Kirazın kilosu ise 20 TL'den satışa sunuluyor. Dalından toplanan kirazlar Iğdır başta olma üzere Erzurum, Kars, Ağrı ve Van'a gönderiliyor.

Iğdır’a bağlı Yaycı Köyünde Kiraz bahçeleri bulunan Gündüz Özkan isimli çiftçi, “Bahçemiz yaklaşık olarak on yaşında. Ürettiğimiz Kirazların cinsi yarı bodur Kiraz cinsi. Kalite olarak en iyi kaliteli kiraz sıfır dokuz yüz kirazlardır. Şuan hasadımız başlamış ve mevcut Kirazlarımızı topluyoruz. Kendi ilimiz başta olmak üzere çevre ilçe ve illerimizde satışını yapmaktayız. Topladığımız Kirazları pazar, market ve manavları götürüyoruz. Şu an biz tarlada kilosunu 15 TL’den toptan verirken, Vatandaşa ise yaklaşık 20 TL’den satışa sunuluyor” dedi.

“Rekoltenin düşük olmasına rağmen, kalitesi çok iyi”

Rekoltenin bu yıl düştüğünü belirten Özkan, “Bu yıl beklediğimiz rekolte hava şartlarından dolayı düşük oldu. Hava şartları ve Rekoltenin düşük olmasından dolayı fiyat biraz iyi. Fakat bu sene beklediğimiz Rekolteye ulaşamıyoruz. Şuan Rekolte yüzde kırk gibi. Ama Kirazların kalitesi ve Aroması çok güzel” şeklinde konuştu.

Iğdır’ın Yaycı köyünde 12 dönüm kiraz bahçesi olan Caner Akkoç isimli çiftçi ise, “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bahçemiz 10 yaşında ve yaklaşık 12 dönüm üzerine kurulu. Erkenci, orta ve geç çeşit Kirazlarımız var. Şu anda Napolyon hasadı yapıyoruz. Rekolteden çok memnun olmasak ta, fiyat olarak 15 TL civarında satışını yapıyoruz. Iğdır başta olmak üzere Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve iç piyasaya gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Günlük 70 TL’ye çalıştığını ifade eden Doğan Zadsan isimli işçi, “Bu pandemiden dolayı okula gidemiyoruz. İş güç olmadığı için mecburen buraya gelerek Kiraz topluyoruz. Sabah erken saatte başlayıp öğlene kadar çalışıyoruz. Günlük 70 TL para kazanıyorum ve kazandığımız paradan çok memnunum” dedi.

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