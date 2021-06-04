Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu

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Iğdır’da Ulu Cami’de kılınan cuma namazı sırasında camiye giren bir kedi çocukların neşe kaynağı oldu.

Iğdır Ulu Cami’de cuma namazı kılındığı esnada cami içerisine bir kedi girdi. Caminin içini dolaşan minik kedi rahat tavırlarıyla dikkat çekti. O sırada namaz kılan vatandaşların arasından geçerek gezmeye devam eden kediyi gören çocuklar, namaz kıldıktan sonra kediyle kısa süre cami içerisinde eğlenceli vakit geçirdiler. Kedinin cami içindeki gezintisi kamera ile kaydedilirken, cuma namazının bitmesiyle birlikte kedi tekrar dışarıya çıkarak uzaklaştı.

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