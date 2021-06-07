Iğdırlı genç kızlar podyumda boy gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlı genç kızlar podyumda boy gösterdi

İHA

Iğdırlı genç kızlar podyumda boy gösterdi

Iğdır’da yaşayan çok sayıda genç kız, yaşadıkları ilin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için giydikleri gelinlik, bindallı ve kına elbiseleriyle tarihi Kervansaray’da podyuma çıktılar.
Iğdır kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Harmandöven köyünde bulunan tarihi Kervansaray’da defile yapıldı. Iğdır’da kadın kuaförü ve gelinlik işletmecisi olan Emine Yöndem Kartal tarafından organize edilen defilede, yaşları 20 ile 26 arasında değişen Iğdırlı genç kızlar, gönüllü manken olarak giydikleri gelinlik, bindallı ve kına elbiseleriyle podyumda boy gösterdi. Ejder Kervansarayı olarak da bilinen tarihi Kervansaray’da yapılan defilede Iğdır’ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması amaçlanıyor.
‘Iğdır'ın tarihi Kervansaray’ında bu defileyi düzenleme kararı aldık’
Uzun zamandır Iğdır’ın tanıtımı için böyle bir defile yapmayı planladığını belirten kadın kuaförü ve gelinlik işletmecisi olan Emine Yöndem Kartal, “Bayan kuaförü ve gelinlik işletmecisiyim. Yıllardır hep hayal ettiğim bir organizasyondu ve sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Normalde bu tür organizasyonlarda herkes ünlü mankenleri getirmeye çalışırken ben Iğdır'ın tanıtımını yapmak için Iğdır'da yaşayan genç kızlarla birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdim. İlk olarak Iğdır'ın tarihi Kervansaray’ında bu defileyi düzenleme kararı aldık. Toplamda 11 genç kızımız gönüllü olarak bu çalışmamıza katkı sağladılar. Dışarıdan kimseyi getirmedik, bütün mankenlerimiz Iğdır’ımızın güzel kızlarından oluşuyor. Kendi kadın arkadaşlarımızla ve genç kızlarımız ile beraber defileyi düzenleme kararı aldık. Arkadaşlara bu teklifi ilk sunduğumda çok olumlu tepkiler aldım. Ben böyle bir katılım beklemiyordum. Üç beş kişi hayal ederken çok sayıda genç kızımız bize destek çıktı. Onlara da bu desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.
‘Bizler gönüllü olarak desteğimizi sunduk’
İlk kez böyle bir etkinliğin içinde yer alan ve bundan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren gönüllü manken Leyla Kıran, “Emine ablayı yıllardır tanıyoruz. Kendisi kuaför olduğu için saçımızı ve makyajımızı devamlı onun yanında yapıyoruz. Bir araya geldiğimizde Iğdır ilimizi tanıtmak için bir defile organizasyonu yapmak istediğini söyledi. Biz de kendisine bu konuda gönüllü olarak destek çıkabileceğimizi söyledik. Bu tür etkinliklerin Iğdır'da yapılabilmesi için kendisinin yanında durduk. Bizler gönüllü olarak desteğimizi sunduk. Farklı tarihi yerlerde böyle güzel defilelerin yapılmasını çok istiyoruz. Bu tarz çalışmalarla Iğdır ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini daha güzel bir şekilde tanıtabileceğimizi düşünüyorum. Bu tür çalışmaların devamının gelmesini çok istiyorum” ifadelerini kullandı.
‘Provalarda profesyonel anlamda hiçbir destek almadık’
Iğdır’ın tanıtımı açısından bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına vurgu yapan bir diğer gönüllü manken Suzan Muçu, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Kendi imkanlarımızla yaklaşık bir hafta on gün kadar bir ön prova yaparak hazırlandık. Provalarda profesyonel anlamda hiçbir destek almadık. Bu defileye katılmamızdaki amacımız, Iğdır'ın tarihi ve doğal güzelliklerini bütün Türkiye'ye tanıtmak. Emine Hanım bize bu teklifi ilk sonunda çok heyecanlandık. Yapabilir miyiz? diye düşündük biraz ama bugün yapabildiğimizi gösterdik. Güzel bir memleketimiz var ve bunu tanıtmak istedik. Özellikle tarihi Kervansaray’da bu defilenin yapılması bizi çok mutlu etti.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tuzluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi düzenlendi
YEREL HABERLER Tuzluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında ...
Yücel Artantaş: “Ermenistan ahlaksızca savaşıyor”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Ermenistan ahlaksızca savaşıyor”
Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları okusun diye 35 derece sıcağın altında çalışıyor
YEREL HABERLER Ailesi için üniversiteyi yarıda bıraktı, çocukları ...
Ünsal, “2 gazetecinin katili Ermenistandır”
YEREL HABERLER Ünsal, “2 gazetecinin katili Ermenistandır”