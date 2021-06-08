Çiftçi dostu leylekler iş başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçi dostu leylekler iş başında

İHA

Çiftçi dostu leylekler iş başında

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler, tarlada bulunan zararlı böcekleri yiyerek çiftçiye yardım ediyor.
Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan Iğdır Ovası’nda, leylekler yuvalarını terk etmiyor. Barınmak ve üremek için sürekli olarak sıcak bölgelere göç eden leylekler, Iğdır’da en fazla Karakoyunlu ilçesinde bulunan tarlaları tercih ediyor. Yuva için genellikle elektrik direkleri ve bacaları seçen leylekler, Iğdır'a geldiklerinde ayrı bir misafirperverlikle karşılanıyor. Iğdır’ın simgesi haline gelen ve karayolu kenarında bulunan elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler, tarlada bulunan Yılan, fare, börtü böcek gibi zararlı hayvanları yiyerek çiftçilere katkı sağlıyorlar.
Doğu Anadolu’nun ‘Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da bahar mevsiminin gelmesi ve çiftçilerin tarla işlerine başlaması ile birlikte, leylekler bu tarlalarda bulunan zararlı böcek ve diğer canlıları yiyerek çiftçinin tarlasını koruyor. Her kuş gibi yuva yapma konusunda özel bir marifete sahip olan leylekler, zaman zaman karşılaştıkları sorunları Karakoyunlu ilçesinde yaşamıyor. Özellikle yol kenarında bulunan elektrik direkleri üzerine yaptıkları yuvalarla güzel görüntü oluşturan leylekler, doğanın bir parçası ve Iğdır’ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor.

“Leylekler bizim can dostumuzdur”
Iğdır’ın simgesi haline gelen leyleklerin çiftçi dostu ve zararsız olduğunu belirten Erhan Mermer isimli çiftçi, “Leylekler bizim can dostumuzdur. Iğdır iklim olarak sıcak bir memleket olduğu için, leylekler yazkış buradan göç etmiyor. Çiftçinin mahsulüne hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yılan, fare, börtü böcek gibi zararlı hayvanları yiyerek biz çiftçilere katkı sağlıyorlar” dedi.

“IğdırKarakoyunlu hattı boyunca yolculuk yapan vatandaşların da ilgi odağı oluyor”
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine değinen Mermer, “Ayrıca karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Başka yerde bu kadar çok sayıda leyleği ve leylek yuvasını bir arada görmek çok mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da Tuz Terapi Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da Tuz Terapi Merkezi hizmete açıldı
Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor
Iğdırlı genç kızlar podyumda boy gösterdi
YEREL HABERLER Iğdırlı genç kızlar podyumda boy gösterdi
Tuzluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi düzenlendi
YEREL HABERLER Tuzluca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında ...
Yücel Artantaş: “Ermenistan ahlaksızca savaşıyor”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Ermenistan ahlaksızca savaşıyor”