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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da “En iyi Narkotik Polisi: Anne” toplantısı

İHA

Iğdır’da “En iyi Narkotik Polisi: Anne” toplantısı

Iğdır’da uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele kapsamında “En İyi Narkotik Polisi: Anne” toplantısı gerçekleştirildi.
Iğdır’da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesinin toplantısı yapıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda uyuşturucu ile mücadele noktasında annelerin önemine vurgu yapıldı. Toplantıya Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, protokol üyeleri ile çok sayıda anne ve öğretmen katıldı.

‘Bu projemiz henüz çok yeni bir proje’
Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasını içeren slayta da yer verdi. Emniyet Müdürü Göllüce, “Narkotik bağımlılığı ile ilgili çok uzun konuşulabilir, çok şeyler anlatılabilir ama bizim konumuzun öznesi ana teması annelerimiz. En iyi narkotik polisi anne ne demek? Tıp biliminde hepimizin bildiği üzere erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis tedavinin uygulanmasında olmazsa olmazdır. Bağımlılıkta da bu durum aynıdır. Birçok kurumumuzda uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışma yürütüyoruz. Bağımlılıkla mücadele etmek isteyen vatandaşlarımızın bu kurumlarımıza başvurmalarını istiyoruz. Bu kurumlarımız sayesinde bu illete bulaşmış çocuklarımızı erken teşhis sayesinde bu bağımlılıktan kurtarabiliriz. En başta bu projeyi düşünen sayın bakanımıza, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımıza ve bu hususta emeği geçen bütün büyüklerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu projemiz henüz çok yeni bir proje. 810 aylık bir proje. Biz bu projemizi ülkemizin her köşesinde ki annelerimize ve anne adaylarımıza ulaştırdığımızda, annelerimiz ve anne adaylarımız birer narkotik polisi gibi kendi ailesi, çocukları ve sevdikleri için bu mücadelede bize destek çıkacaklardır” dedi.

‘Bütün imkanlarımızla daha fazla sahada olmalıyız’
Uyuşturucu ile mücadele noktasında yakalanma oranlarının ve miktarının uyuşturucu kullanımının azaldığı anlamına gelmediğini belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “En iyi narkotik polisi anne toplantısına hepiniz hoş geldiniz. En iyi narkotik polisi anne projesinin uygulanabilmesi için hepimizin sahalarda olması gerekiyor. Bütün imkanlarımızla daha fazla sahada olmalıyız. Bu noktada annelerimizin dikkatini çekmemiz gerekiyor. Bu bizim için bir vebaldir. Biz hem yakalama sayılarına baktığımızda hem de yakalanan miktarlara baktığımız da sürekli bir artışın olduğunu görüyoruz. Ancak bu uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmadığı anlamına gelmiyor. Bu bize mücadelemizin daha fazla yapılması gerektiğini gösteriyor. En nihayetinde bu en iyi narkotik polisi anne projesi en temelde farkındalıkları bir noktanın üstünde toplamaya yönelik bir proje” ifadelerini kullandı.

‘Toplumsal sorunları ancak annelerin eli ile çözebiliriz’
Uyuşturucu ile mücadele noktasında ekiplerin anneler ile birlikte hareket etmesi gerektiğini dikkat çeken Vali Sarıibrahim, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
“Toplumsal sorunları ancak annelerin eli ile çözebiliriz. Annelerimizin eliyle bu sorunları daha iyi bilebiliriz. Bu sorunlar karşısında ne yapabileceğimizi onlarla planlamamız ve onlarla yan yana gelmemiz gerekmektedir. Bu duyarlılık bilinci ile hareket etmemiz gerekiyor. Narkotik meselesi bu ülkede, bu coğrafyada terörü besleyen terörle iç içe geçmiş bir mesele. Narkoterör dediğimiz bu konu artık toplumun gündemine, Türkiye'nin gündemine taşınmış bir mesele. Biz sınırda verdiğimiz mücadele gibi toplumun her seviyesinde, her kademesinde ve her yerinde mücadele etmemiz gerekiyor. Annelerimizi de bu mücadelenin içerisine katarak hep birlikte daha doğru, daha iyi ve daha mutlu bir ülkeye ulaşmak istiyoruz.”

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