Yolcu, soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu, soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu

İHA

Yolcu, soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, kentte bulunan soğuk hava deposu ve plastik kasa imalathanesinde incelemelerde bulundu.
Iğdır’ın Melekli Beldesi’nde Vedat Bağrı’ya ait soğuk hava deposu ve plastik kasa imalathanesi ziyaret edildi.
İşletmede incelemelerde bulunan İl Müdürü Özkan Yolcu, “İlimiz meyve ve sebze yetiştiriciliğinde bölgemizin en büyük potansiyeline sahiptir. İlimizin ihtiyaçlarından olan soğuk hava deposu ve aynı zamanda bütün yetiştiricilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu plastik kasayı üretmek için fabrika kurup imal ederek İlimiz çiftçilerinin hizmetine sunmuş olan işletmecimiz Vedat Bağrı’yı yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum. 2021 yılının ilk kayısı hasadının da soğuk hava deposunda yerini almasını görmekte bizleri ayrıca memnun etmiştir. Bu depolar sayesinde çiftçilerimizin ürünü değerini kaybetmeden, bozulmadan uzun süre dayanabilecek ve pazar ömrü daha çok olacaktır. İşletmecimize başarılı çalışmalar ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.
Ziyaret, işletme sahibi ile sohbet edilerek istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
YEREL HABERLER Iğdır’ın sembolü kayısıda hasat dönemi başladı
Civciv hırsızı yılan suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Civciv hırsızı yılan suçüstü yakalandı
Iğdır’da 24 derslikli okul için protokol imzaları atıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da 24 derslikli okul için protokol imzaları ...
Iğdır’da “En iyi Narkotik Polisi: Anne” toplantısı
YEREL HABERLER Iğdır’da “En iyi Narkotik Polisi: Anne” toplantısı
Iğdır'da mobil aşı timleri görevde
YEREL HABERLER Iğdır'da mobil aşı timleri görevde
Destek alan çiftçiler denetleniyor
YEREL HABERLER Destek alan çiftçiler denetleniyor