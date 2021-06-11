Yolcu, soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, kentte bulunan soğuk hava deposu ve plastik kasa imalathanesinde incelemelerde bulundu.

Iğdır’ın Melekli Beldesi’nde Vedat Bağrı’ya ait soğuk hava deposu ve plastik kasa imalathanesi ziyaret edildi.

İşletmede incelemelerde bulunan İl Müdürü Özkan Yolcu, “İlimiz meyve ve sebze yetiştiriciliğinde bölgemizin en büyük potansiyeline sahiptir. İlimizin ihtiyaçlarından olan soğuk hava deposu ve aynı zamanda bütün yetiştiricilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu plastik kasayı üretmek için fabrika kurup imal ederek İlimiz çiftçilerinin hizmetine sunmuş olan işletmecimiz Vedat Bağrı’yı yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum. 2021 yılının ilk kayısı hasadının da soğuk hava deposunda yerini almasını görmekte bizleri ayrıca memnun etmiştir. Bu depolar sayesinde çiftçilerimizin ürünü değerini kaybetmeden, bozulmadan uzun süre dayanabilecek ve pazar ömrü daha çok olacaktır. İşletmecimize başarılı çalışmalar ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Ziyaret, işletme sahibi ile sohbet edilerek istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.



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