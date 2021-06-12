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Besicilerin zorlu koyun kırkma mesaisi başladı Kırkılan koyunlar havadan görüntülendi

İHA

Besicilerin zorlu koyun kırkma mesaisi başladı Kırkılan koyunlar havadan görüntülendi

Iğdır’da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler yaylada bulunan küçük baş hayvanlarını yünlerini kırkmaya başladı.
Iğdır Merkez Elmagöl köyü yaylalarında bulunan besiciler, sıcaklığın artmasıyla küçükbaş hayvanlarını hastalıklardan korumak için kırkmaya başladı. Doğu Anadolu’nun Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır’da havaların ısınması ile birlikte besiciler, hayvanlarının yünlerini kırkıp yaz aylarına hazırlamaya ve bakımlarını yapmaya başladı. Her yıl Haziran ayının başından başlayıp ay sonuna kadar devam eden kırkma işi, hayvanların gelişmesi ve verimliğinin artması için yapıldığı belirtildi.
Besiciler, şu an kısır koyunları kırktıklarını, yaklaşık bir ay sonrada anaç koyun ve kuzuları kırkmaya başlayacaklarını belirttiler. Hayvanların kırkılmasında ki amacın, hayvanların gelişmesi, sağlıklı olması, verimliğinin artması ve üzerilerinde bulunan kenelerin temizlenmesini sağlamak olduğu öğrenildi.
Koyun kırkma işleminin havadan görüntülenmesi ise güzel görüntüler oluşturdu.

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