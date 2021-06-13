Arazi sulamak için çıktılar ellerinde balıkla eve döndüler

Iğdır’da gece yarısı arazilerini sulamak için tarlaya giden çiftçiler, sulama kanalında balık olduğunu görünce ellerindeki fener ışıklarından faydalanarak balıkları avladılar.

Iğdır’a bu sene beklenen yağmurun yağmaması ve kavurucu sıcakların giderek etkisini arttırmasıyla beraber tarım arazileri de kuraklıktan nasibini aldı. Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı köylerde yaşayan çiftçiler ise arazilerini sulamak için dere yataklarından sulama kanallarına su çekerek arazilerini sulamaya başladı. Dere yatağından su çekerken bazı balıkların o anda yolunu şaşırarak sulama kanalına girdiğini gören çiftçiler, ellerinde bulunan fenerlerin ışığından da yararlanarak sulama kanalına giren balıkları avladılar. Balıkların yüzüne ışığı tuttuklarında balıkların sabit bir şekilde beklediğini belirten çiftçiler bu şekilde bütün balıkları rahatlıkla avladıklarını söylediler.

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