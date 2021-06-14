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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 7 kişi tutuklandı

DHA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 7 kişi tutuklandı


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe aldı. Jandarma, yaklaşık 3 aylık takibin ardından Iğdır'ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 52,5 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 8 tabanca mermisi, 4 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ayrıca 15 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-06-14 15:07:56

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