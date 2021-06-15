Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da duyarlı öğretmenler tarafından bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Evci Ortaokulu öğretmenleri tarafından bulunan balaban kuşu, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan balaban kuşunun bakım ve beslenmesi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.