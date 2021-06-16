Vali Sarıibrahim, görev yerleri değişen adli erkan ile veda yemeğinde bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sarıibrahim, görev yerleri değişen adli erkan ile veda yemeğinde bir araya geldi

İHA

Vali Sarıibrahim, görev yerleri değişen adli erkan ile veda yemeğinde bir araya geldi

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2021 yılı atama kararnamesi ile görev yerleri değişen adli erkan için Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine katıldı.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıirahim, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 2021 yılı atama kararnamesi ile görev yerleri değişen Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Ramis Murat Vural, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Tok ile hakim ve savcılar için İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen veda yemeğine katıldı.
Vali Sarıibrahim, gerçekleşen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, görev yerleri değişen Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile hakim ve savcılara Iğdır’da görev yaptıkları süre içerisindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Yaptığı konuşmanın devamında hayatın temelinde adalet duygusunun olduğunu ifade eden Sarıibrahim, “Yaşadığımız hayatın, inandığımız bütün değerlerin, bu toplumun ve bu toprağın hepsinin temelinde adalet var. Bu olguyu hakkıyla tecelli ettirebilmek için çaba gösteren, irade ortaya koyan, devleti ve milletiyle birlikte hareket eden herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’ın kayısı kolonyası yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Iğdır’ın kayısı kolonyası yurt içi ve yurt dışından ...
Iğdır'da kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Iğdır'da kayısı hasadı başladı
Balaban kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Balaban kuşu tedavi altına alındı
Iğdırlı miniklerin Haziran ayında kartopu ve kayak keyfi
YEREL HABERLER Iğdırlı miniklerin Haziran ayında kartopu ve kayak ...
Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay takip sonucu yakalandılar
YEREL HABERLER Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 3 ay ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 7 kişi tutuklandı
İki duvar arasına sıkışan minik kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER İki duvar arasına sıkışan minik kedi kurtarıldı
Ünsal: “Soykırım” kitabını Töremen’e hediye etti
YEREL HABERLER Ünsal: “Soykırım” kitabını Töremen’e hediye etti
Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara götürüyorlar
YEREL HABERLER Onlarca büyükbaş hayvanı kamyonlarla yaylalara ...