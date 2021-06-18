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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlı besiciler yaylalarda üç farklı mevsimi bir arada yaşıyor

İHA

Iğdırlı besiciler yaylalarda üç farklı mevsimi bir arada yaşıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara göç eden Iğdırlı besiciler, buralarda 3 farklı mevsime aynı anda şahitlik ediyor.
Uzun süren kış mevsimi sonrası havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarından daha iyi bir verim elde edebilmek için Iğdır’dan çevre illerde bulunan yaylalara göç eden Iğdırlı besiciler, gittikleri yaylalarda aynı anda farklı mevsimleri bir arada yaşıyor. Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan yaylalara giderek orada aylarca kalmayı planlayan Iğdırlı bazı besiciler de burada hem, yaz, hem kış hem de ilkbahar mevsimine aynı anda tanıklık ediyor. Besiciler, aynı anda birden fazla mevsime şahitlik ettikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.

"Bu üç mevsimi aynı anda yaşadığımız için çok mutluyuz"
Her sene bu mevsimde hayvanlarından daha iyi bir randıman almak için yaylalara giden Iğdırlı besicilerden Sercan Malkat, yaylalarda yaklaşık 34 ay kadar kaldıklarını kaydetti. Malkat, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Biz Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünden Ağrı’nın yaylalarına geldik. Burada yaklaşık 34 ay kadar kalacağız. Şu anda burada üç mevsimi bir arada yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil ilkbahar mevsimi gibi. Bir yandan kar kütleleri var bu da kış mevsimini anımsatıyor. Güneş var o da bize yazı anımsatıyor. Bu üç mevsimi aynı anda yaşadığımız için çok mutluyuz.”

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