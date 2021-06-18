10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Alikamerli Polis kontrolüne bırakılan yavru kulaklı orman baykuşu, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Şubesinde görev yapan Ali Bat tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru kulaklı orman baykuşu bakım ve beslenmesi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.