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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zorlu yayla hayatı minik Zehra’nın eğitim aşkına engel olmuyor

İHA

Zorlu yayla hayatı minik Zehra’nın eğitim aşkına engel olmuyor

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ailesiyle beraber yaylaya giden minik Zehra, bir yandan ders çalışıyor bir yandan da ailesine yayla işlerinde yardım ediyor.
Uzun süren kış mevsimi sonrası havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarından daha iyi bir verim elde etmek isteyen Iğdırlı besiciler yaylaların yolunu tuttu. Ailesi besicilikle uğraştığı için onlarla birlikte yaylaya gitmek zorunda kalan 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi Zehra Salduz, zorlu yayla hayatına rağmen derslerini ihmal etmiyor. Yayla işlerinin zorluğuna rağmen bir yandan ailesine yardım eden bir yandan da derslerine çalışan Zehra, tableti olmadığı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da seslenerek kendisinden tablet isteğinde bulundu.
‘Önümüzdeki sene 8’inci sınıfa gideceğim ve Lise Giriş Sınavı’na gireceğim’
Zorlu yayla hayatının gölgesinde hem derslerine çalışıp hem de ailesine yayla işlerinde yardımcı olmaya çalıştığını belirten yaylanın altın saçlı kızı Zehra Salduz, “Biz şu anda yayladayız. Gündüz vakitlerinde yayla işlerinde aileme yardım ediyorum. Akşam saatlerinden sonra da genellikle boş zamanım oluyor o saatlerde de derslerime çalışıyorum. Konu anlatımlı kitaplarımı okuyup ondan sonra testlerimi çözüyorum. 12 yaşındayım. 7’nci sınıfa gidiyorum. Önümüzdeki sene 8’inci sınıfa gideceğim ve Lise Giriş Sınavı’na gireceğim.” dedi.
‘Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hocamıza sesleniyorum’
Korona virüs salgını sürecinde tableti olmadığı için derslerine yetişmekte zorlandığını, tablet için yaptığı başvurudan da olumsuz sonuç aldığını dile getiren minik Zehra, “Korona virüs salgını nedeniyle bilindiği üzere okullar kapandı ve canlı dersler başlamıştı. Ama benim tabletim ve internetim olmadığı için ben bu canlı derslere katılamıyordum. Ara sıra babamın telefonundan derslerimi takip etmeye çalışıyordum ama babamın işi çıkınca telefonunu vermek zorunda kalıyordum. Derslere giremediğim zaman da test çözmeye çalışıyordum. Daha önceden tablet başvurusunda bulunuştum fakat bana çıkmamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hocamıza sesleniyorum: Bir tane tablet ondan istiyorum” ifadelerini kullandı.
‘Peynir satarak kazandığım parayla da 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum’
Yaylada sağdığı koyunlardan elde ettiği sütle peynir yapıp satan Zehra’nın annesi Raşide Salduz ise konuşmasında şunları söyledi:
“Biz Iğdır Aralık ilçesinden Ağrı’nın Diyadin yaylasına gelmişiz. Koyunlarımızı bugün sağdık ve ondan peynir yapacağız. Mandıranın yaylaya gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde elde ettiğimiz peyniri onlara satıyoruz. Peynir satarak kazandığım parayla da 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum.”

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