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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı eteklerinde yetiştirilen lavanta çiçeklerinden kozmetik ürünler elde edilecek

İHA

Ağrı Dağı eteklerinde yetiştirilen lavanta çiçeklerinden kozmetik ürünler elde edilecek

Ağrı Dağı’nın bin 100 rakımında bulunan Iğdır Üniversitesi’nin yerleşkesine ekilen 10 bin adet kök lavanta çiçeğinden kozmetik ve parfümeri ürünleri elde edilecek.
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’ne Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından daha önce ekilen 10 bin adet kök lavanta çiçeği, ilk filizlerini vermeye başladı. Ekilen lavanta çiçeklerinden alınan tohumlar belli bir aşamadan geçirildikten sonra elde edilen lavanta yağıyla kozmetik ve parfümeri ürünler üretilecek. Konumu itibariyle Ağrı Dağı eteklerine yakın bir yerde bulunan Iğdır Üniversitesi’nin kampüsüne ekilen lavanta çiçeklerinden sabun, krem, losyon, parfüm ve kolonya gibi ürünler elde ettiklerini dile getiren Iğdır Üniversitesi’nde görevli Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, projenin Teknokent bünyesinde geliştirilmesi halinde doğa turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.

‘Burası bin 100 rakıma sahip Ağrı Dağı’nın eteğinde bulunan bir alan’
Üniversite yerleşkesine ektikleri lavanta çiçeklerini akademik çalışmalarda kullanmak için yetiştirdiklerini belirten Iğdır Üniversitesi’nde görevli Öğretim Üyesi Musa Karadağ, “Burası bin 100 rakıma sahip Ağrı Dağı’nın eteğinde bulunan bir alan. Burada yaklaşık olarak 10 bin adet kök lavantamız mevcut. Biz burada yetiştirdiğimiz lavanta çiçeklerini akademik çalışmalarımızda kullanmak için yetiştiriyoruz. Kozmetik ürünlerde kullandığımız yağlar arasına lavanta yağını da ekledik. İlerleyen süreçlerde alanı ve üretimi genişleterek ürettiğimiz ürünleri piyasaya arz etmek istiyoruz. Yani şu anda biz Teknokent bünyesinde böyle bir projenin alt çalışmasını hazırlıyoruz. Ürün üretimimizdeki amaçlarımızdan bir tanesi de ilerleyen süreçlerde üniversitemize bir katkı sağlayacak şekilde Teknokent bünyesinde hem ürünün kapasitesini hem de üniversitemizin kendi ürününü, kendi logosuyla ve kendi markasıyla piyasaya sunmayı düşünüyoruz.” dedi.

‘Doğa turizmine de büyük bir katkı sunmuş olacağız’
Lavanta çiçeğinin yüksek rakımlı bölgede yetiştirilen ender ürünlerden biri olduğunu kaydeden Musa Karadağ, Ağrı Dağı eteğinde de güzel görüntüler oluşturduğuna vurgu yaptı. Yaptıkları çalışmaların şu anda bir ARGE çalışması olduğunu belirten Karadağ, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Bu ürün Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek rakımlı bir bölgede yetiştirdiğimiz ender ürünlerden bir tanesidir. Hem oksijeni bol bir alanda yetişiyor hem de tam Ağrı Dağı’nın eteğinde güzel bir görüntü oluşturuyor. Bunu daha güzel bir şekilde geliştirir ve pekiştirirsek doğa turizmine de büyük bir katkı sunmuş olacağız inşallah. Yani üniversitemizi ve bölgemizi kalkındıracak şekilde hem geliri ve getirisi sayesinde bir markalaşma olmuş olur hem de yaptığımız ürünü piyasaya sunmuş oluruz. Yani lavanta çiçeği mükemmel bir ürün. Sabundan tutun kreme kadar, kremden tutun losyona kadar tüm ürünleri biz elde edebiliyoruz. Şu anda Lavanta bahçemizden topladığımız bu lavanta çiçeklerini üniversite laboratuarımıza götürüp orada NeoClevenger cihazından lavanta yağını elde edeceğiz. Temel amacımızdan biri de üniversitemize ve bölgemize geniş çaplı bir iş imkanı sunmaktır. Yani bizim şu anda yaptığımız kendi öz imkanlarımızla, kendi kaynaklarımızla ufaktan da olsa bir ARGE çalışması yapıyoruz. Tabi ki biz bunu projelendirip büyütmeyi düşünüyoruz.”

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