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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlı öğretmenler yaptıkları zımpara makinesiyle eskiyen okul sıralarına yeniden hayat veriyor

İHA

Iğdırlı öğretmenler yaptıkları zımpara makinesiyle eskiyen okul sıralarına yeniden hayat veriyor

Iğdır’da görevli öğretmenlerin bir araya gelerek atıl malzemelerden yaptıkları zımpara makinesiyle, okullardaki yıpranmış sıra ve masalar elden geçirilerek tekrar geri dönüşüme kazandırılıyor.
Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmenler, eskiyen ve kullanılamaz hale gelen okul sıralarını geri dönüşüme kazandırmak için hurdadan topladıkları malzemelerle zımpara makinesi yaptılar. Öğretmenler, bir buçuk ay kadar bir çalışma sonucunda yaptıkları zımpara makinesiyle kent genelinde bulunan okullarda yıpranmış ve kullanılamaz hale gelen öğrenci sıralarını tekrar okullara kazandırıyor. Yıpranan sıra ve masaların geri dönüşüme kazandırılmasında öğretmenlerine destek çıkan öğrenciler de sıraların zımpara ve vernik işlerini yapıyor.

"Makinemizi hurda malzemeleri bir araya getirerek ortaya çıkardık"
Üstü çizilen sıra ve masaların geri dönüşüme kazandırılması için böyle bir makine yapma gereği duyduklarını belirten Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nejdet Özer, “Okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Geri dönüşüme ne kazandırabiliriz diye düşündük. Üstü çizilmiş sıralar gözümüze çarptı. Çizilen sıralar hurdaya çıkıyordu. Biz bunları nasıl geri dönüşüme kazandırabiliriz diyerek bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Ondan sonra zımpara makinesini yapmaya başladık. Makineyi yaparken de hedefimiz sıra ve masaları makinenin olduğu yere değil makinenin onların yanına gitmesini planladık. Yaptığımız çalışmalarla zımpara makinesini ortaya çıkardık. Bir öğrenci masa ve sırasının okullarımıza maliyeti 400500 TL’ye mal oluyorken biz zımpara makinesinin yardımıyla 2025 liraya düşürdük. Aradaki fark okullarımızın bütçesine kar olarak kalmış oluyor. Makinenin tasarımı ve çizimi için arkadaşlarla birlikte bir ay kadar zaman harcadık. Makinemizi ortaya çıkarma süremiz ise 2 haftayı buldu. Makinemizi hurda malzemeleri bir araya getirerek ortaya çıkardık” dedi.

"Devletimize bir nebze katkımız olduysa gerçekten kıvanç duyuyoruz"
Makineyi okullarda denediklerinde aldıkları güzel sonuçlardan dolayı çok mutlu olduğunu belirten öğretmenlerden Abdullah Tönbol, zımpara makinesi sayesinde çok sayıda öğrenci sırasını kullanıma uygun hale getirdiklerini dile getirdi. Sıraların yenilenmesi ve verniklenmesinde öğrencilerin de yer aldığına dikkat çeken Tönbol, “Makinenin tasarım kısmında yer aldık ve üretim yapılırken makinenin yardımıyla eskiyen sıra takımlarımızı ne şekilde değerlendiririz düşüncesiyle bu şekilde tasarım üzerinde çalışarak makinemizi ekip arkadaşlarımızla beraber ürettik. Daha sonra makinemizi okullarımızda denediğimizde geri dönüşüme ne kadar fayda sağladığını görmüş olduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu sıralar eğer geri dönüşüme kazandırılmasaydı hurda gibi kullanılmadan atılacaktı. Ama zımpara makinesi sayesinde yıpranmış sıra ve masalarımızı geri dönüşüme kazandırarak kullanıma uygun hale getirdik. Şu anda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte okullarımıza giderek bu yıpranmış sıra takımlarımızı yenileyerek tekrardan hizmete sunduk. Devletimize bir nebze katkımız olduysa gerçekten kıvanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıllarda iş alanında şimdiden tecrübe edinmiş oluyoruz"
Sıraların yenilenmesinde öğretmenlerine yardıma gelen okulun son sınıf öğrencisi Yusuf İçin de şu şekilde konuştu:
“Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hocalarımızın yaptığı zımpara makinesiyle gönüllü olarak okulların sıra ve masalarını temizleme noktasında yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımızın rahatça okumaları ve derslerini işlemeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Böyle uygulamalı işlerde bulunmak bizim için de tecrübe oluyor. Önümüzdeki yıllarda iş alanında şimdiden tecrübe edinmiş oluyoruz.”

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