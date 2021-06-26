Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı

İHA

Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı

Iğdır'ın Oba köyünde örtü altı olarak bilinen ve 25 gün erken üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.
Iğdır'da 15 yıl önce çiftçilik yapmaya başlayan ve 100 dönüm arazi üzerinde organik tarım yaparak şehirdeki diğer çiftçilere örnek olan Alican Açkan, ürettiği ürünleri bölge illere gönderiyor.
Ürünlerinin doğal olmasına önem veren Açkan, “Kar tanesi gibi bembeyaz ve aynı bal peteği gibi” dedi.
Ata ve babadan elde ettiği tohumlar sayesinde bu aroma ve lezzeti yakalayabildiğini belirten Açkan, “Iğdırlı örnek bir çiftçiyim. Bu gördüğünüz karpuz organik karpuzdur. Bu ürünün tohumu bana aittir ve kesinlikle hibrit değildir. Bu karpuzu herkese öneriyor ve tavsiye ediyorum. Her yıl Adana ile aynı anda karpuz hasadına başlıyorum. Bu yıl karpuz fiyatlarında bir kırılma var" dedi.
Karpuz fiyatlarının aşırı düştüğünü dile getiren Açkan, “Fiyatlar hızlı bir şekilde düşüşe geçti. 20 gün önce karpuzun kilogram fiyatı 5 TL idi. Biz 5 TL istemiyoruz, 1,5 ila 2 TL istiyoruz. Bu karpuzu biz tarlada 60 kuruşa verirsek sermayesini kurtarmaz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valilik sıcak hava dalgasına karşı vatandaşı uyardı
YEREL HABERLER Valilik sıcak hava dalgasına karşı vatandaşı uyardı
Iğdırlı öğretmenler yaptıkları zımpara makinesiyle eskiyen okul sıralarına yeniden hayat veriyor
YEREL HABERLER Iğdırlı öğretmenler yaptıkları zımpara makinesiyle ...
Orman baykuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Orman baykuşu tedavi altına alındı
Ağrı Dağı eteklerinde yetiştirilen lavanta çiçeklerinden kozmetik ürünler elde edilecek
YEREL HABERLER Ağrı Dağı eteklerinde yetiştirilen lavanta ...