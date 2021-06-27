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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cadde ve sokaklarda son kapanma öncesi YKS yoğunluğu yaşanıyor

İHA

Cadde ve sokaklarda son kapanma öncesi YKS yoğunluğu yaşanıyor

Iğdır’da korona virüs kısıtlamaları kapsamında Pazar günleri uygulanan dışarı çıkma yasaklarının son gününde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin yoğunluğu yaşanıyor.
Tüm Türkiye’de 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde uygulanan son hafta sonu yasağında, cadde ve meydanlarda YKS’ye girecek olan öğrencilerin yoğunluğu yaşanıyor. Kısıtlamaların olduğu günlerde sessizliğin hakim olduğu Iğdır’ın en işlek cadde ve sokakları bugün sınava girmek için okullarına gitmek isteyen öğrencilerle doldu. Dün TYT sınavına giren öğrenciler bugün de AYT sınavına girerek bu sene hem son sınavlarına girmiş olacaklar hem de son hafta sonu kısıtlamasını yaşamış olacaklar.

"Dünkü sınavda özellikle maske takmadan sınava girmek kesinlikle çok iyiydi"
Bu sene sınava çok iyi hazırlanamadığını belirten Hayrettin Özmen, "Sosyal Bilimler Lisesi’nde bu sınava katılacağım. Aslında pek ders çalışmaya fırsatım olmadı benim. Belki olursa diye açıktan bir bölüm okumak için sınava girmeye geldim. Allah’a şükür o korona virüs belasından bir kurtulalım da. Kesinlikle büyük bir rahatlama var. Büyük bir korona virüs baskısı altında sınava girmiyoruz. Dünkü sınavda özellikle maske takmadan sınava girmek kesinlikle çok iyiydi" dedi.

"Bundan sonra bir rahatlama gelecektir hepimize"
Derslerin bitmesi ve dershanelerin kapanmasından sonra yasakların kaldırılmasının kendisini artık ilgilendirmediğini belirten öğrencilerden Serkan Tan, “Sonuçta dersler bitti dershaneler bitti. Dünkü sınav zaten baya zor bir sınavdı. O sınavda umutları kırılan çok öğrenci oldu. Ben de o öğrencilerden biriyim diyebilirim. AYT sınavına da bugün gireceğiz. Bu sınav da zor bir sınav zaten. AYT’den beklentimiz çok daha fazla. İnşallah güzel bir sınav olur. Bundan sonra bir rahatlama gelecektir hepimize. Çok şükür stresten ve korkularımızdan kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

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