Iğdır’da mobil aşı merkezleri hizmet vermeye devam ediyor

Iğdır’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlara korona virüs (Covid19) aşısı yapılıyor.

Iğdır’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde farklı noktalara mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlar kimliğini göstererek aşı olabiliyor. Bir doktor, 4 hemşire ve bir ambulans şoförünün çalıştığı aşılama merkezinde ise günde 200 ile 250 kişiye Covid19 aşısı yapılıyor. Özellikle işlerinin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemeyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan herhangi bir aşılama noktasına giderek burada korona virüs aşısını yaptırıyor.



‘Halkımızın sağlığı için gerçekten canla başla mücadele vermekteyiz’

Mobil aşı merkezinde yapılan çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doktor Muhammed Şentürk, her gün ortalama 200250 kişi arasında vatandaşa korona virüs aşısı uyguladıklarını söyledi. 6 kişilik ekiple mobil aşı noktasında hizmet verdiklerini belirten Doktor Şentürk, “Mobil Aşılama Merkezi’nin doktoruyum. Burada beraberimdeki arkadaşlarla birlikte aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Günde yaklaşık 200250 kişiye aşılama yapıyoruz. Kotamız da yaklaşık olarak o kadar. Vatandaşlarımız eskiye nazaran şu anda aşıya daha olumlu bakıyor. Gördüğünüz gibi ara ara böyle yoğun kuyruklar oluşuyor. Burada bir doktor, 4 hemşire ve bir ambulans şoförü olmak üzere 6 kişi çalışıyoruz. Ambulansı aşı sonrası ani gelişen bir durum karşısında hastayı hastaneye sevk etmek veya ambulansta ilk müdahaleyi yapmak için bekletiyoruz. Arkadaşlarla sabah saat 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Halkımızın sağlığı için gerçekten canla başla mücadele vermekteyiz. Elimizde yeterince aşı mevcut, yeter ki halkımız aşı olmak istesin. Buraya getirdiğimiz aşıları buz aküleri içerisinde getiriyoruz. Bir doz içerisinde sulandırarak 3 kişiye yapmaktayız. Yoğunluğun olduğu zamanlarda 6 kişinin olmasını beklemeden hızlıca aşılamayı yapıyoruz. Saat 16.00’da yani hastaların daha az geldiği zamanlarda ise 6 kişiyi topladıktan sonra ona göre aşıyı yapıyoruz” dedi.



‘Bu hizmetten dolayı İl Sağlık Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum’

Mobil aşılama merkezine aşısını yaptırmaya gelen vatandaşlardan Alper Gökçebulak, “Mesleğim kuaförlük olduğu için işlerimizin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemiyordum. O yüzden bu Mobil Aşı Merkezlerinin kurulması çok güzel oldu. Kısa zamanda işlemlerimiz gerçekleştirilip aşımız yapıldığı için fazla zamanımızı da almıyor. Bu hizmetten dolayı İl Sağlık Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Mobil aşı uygulama noktaları çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Mutlaka herkes gelip aşısını bu aşı noktalarında yaptırmalı” şeklinde konuştu.



‘Bu hastalıktan milletçe kurtulalım’

Aşılama noktasına gelerek aşısını yaptıran Servet Arakdoğa ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Iğdır Sanayi Sitesi’nde esnafım. Oto lastik satışı yapıyorum. Ben de her birey gibi gelip aşı olmak istedim. Buradan aşı olmak isteyen arkadaşlara seslenmek istiyorum: Kimse korkmasın. Onlarda gelip aşısını olsun. Bu hastalıktan milletçe kurtulalım”.

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