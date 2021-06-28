Iğdır’da mobil aşı merkezleri hizmet vermeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da mobil aşı merkezleri hizmet vermeye devam ediyor

İHA

Iğdır’da mobil aşı merkezleri hizmet vermeye devam ediyor

Iğdır’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlara korona virüs (Covid19) aşısı yapılıyor.
Iğdır’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde farklı noktalara mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlar kimliğini göstererek aşı olabiliyor. Bir doktor, 4 hemşire ve bir ambulans şoförünün çalıştığı aşılama merkezinde ise günde 200 ile 250 kişiye Covid19 aşısı yapılıyor. Özellikle işlerinin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemeyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan herhangi bir aşılama noktasına giderek burada korona virüs aşısını yaptırıyor.

‘Halkımızın sağlığı için gerçekten canla başla mücadele vermekteyiz’
Mobil aşı merkezinde yapılan çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doktor Muhammed Şentürk, her gün ortalama 200250 kişi arasında vatandaşa korona virüs aşısı uyguladıklarını söyledi. 6 kişilik ekiple mobil aşı noktasında hizmet verdiklerini belirten Doktor Şentürk, “Mobil Aşılama Merkezi’nin doktoruyum. Burada beraberimdeki arkadaşlarla birlikte aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Günde yaklaşık 200250 kişiye aşılama yapıyoruz. Kotamız da yaklaşık olarak o kadar. Vatandaşlarımız eskiye nazaran şu anda aşıya daha olumlu bakıyor. Gördüğünüz gibi ara ara böyle yoğun kuyruklar oluşuyor. Burada bir doktor, 4 hemşire ve bir ambulans şoförü olmak üzere 6 kişi çalışıyoruz. Ambulansı aşı sonrası ani gelişen bir durum karşısında hastayı hastaneye sevk etmek veya ambulansta ilk müdahaleyi yapmak için bekletiyoruz. Arkadaşlarla sabah saat 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Halkımızın sağlığı için gerçekten canla başla mücadele vermekteyiz. Elimizde yeterince aşı mevcut, yeter ki halkımız aşı olmak istesin. Buraya getirdiğimiz aşıları buz aküleri içerisinde getiriyoruz. Bir doz içerisinde sulandırarak 3 kişiye yapmaktayız. Yoğunluğun olduğu zamanlarda 6 kişinin olmasını beklemeden hızlıca aşılamayı yapıyoruz. Saat 16.00’da yani hastaların daha az geldiği zamanlarda ise 6 kişiyi topladıktan sonra ona göre aşıyı yapıyoruz” dedi.

‘Bu hizmetten dolayı İl Sağlık Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum’
Mobil aşılama merkezine aşısını yaptırmaya gelen vatandaşlardan Alper Gökçebulak, “Mesleğim kuaförlük olduğu için işlerimizin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemiyordum. O yüzden bu Mobil Aşı Merkezlerinin kurulması çok güzel oldu. Kısa zamanda işlemlerimiz gerçekleştirilip aşımız yapıldığı için fazla zamanımızı da almıyor. Bu hizmetten dolayı İl Sağlık Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Mobil aşı uygulama noktaları çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Mutlaka herkes gelip aşısını bu aşı noktalarında yaptırmalı” şeklinde konuştu.

‘Bu hastalıktan milletçe kurtulalım’
Aşılama noktasına gelerek aşısını yaptıran Servet Arakdoğa ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Iğdır Sanayi Sitesi’nde esnafım. Oto lastik satışı yapıyorum. Ben de her birey gibi gelip aşı olmak istedim. Buradan aşı olmak isteyen arkadaşlara seslenmek istiyorum: Kimse korkmasın. Onlarda gelip aşısını olsun. Bu hastalıktan milletçe kurtulalım”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Dağı kaya ve taş kustu, görenler hayrete düştü
YEREL HABERLER Ağrı Dağı kaya ve taş kustu, görenler hayrete düştü
Cadde ve sokaklarda son kapanma öncesi YKS yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklarda son kapanma öncesi YKS yoğunluğu ...
Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı
YEREL HABERLER Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı