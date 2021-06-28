Iğdır’da fırtına bir anda geldi, ortalığı yıktı geçti

Iğdır’da, aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, masa sandalyeler havaya uçtu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Iğdır’da biranda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle Iğdır kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti. Fırtına esnasında kahvehane önünde oturan vatandaşlar, toz fırtınası içinde sağa sola kaçışırken, masa ve sandalyeler ise havaya uçtu. Fırtınanın dinmesinin ardından masa etrafında bulunan eşyalarını toplamaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Güvenli bir yere kaçmaya çalışan vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.